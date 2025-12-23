به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، یوسف سلمان‌خواه در جلسه هماهنگی برای برنامه‌ریزی حضور منسجم استان در نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران

با تشریح رویکرد جدید گفت: امسال با یک رویکرد متفاوت و خلاقانه در نمایشگاه تهران شرکت خواهیم کرد.

وی با اشاره به اینکه رویکرد ما بر استفاده از تم و طرح ترکیبی متمرکز است تا بتوانیم نمایی جامع از ظرفیت‌های چندوجهی استان ارائه دهیم افزود: محتوای نمایشگاهی باید جدید، متناسب با نیاز روز گردشگری و چشمگیر باشد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان بر معرفی ظرفیت‌های میراث‌فرهنگی و احصای اطلاعات بنا‌های تاریخی استان تأکید کرد.

معرفی بنا‌های تاریخی استان در اولویت

یوسف سلمان‌خواه بر نقش محوری بنا‌های تاریخی استان در جذب گردشگر فرهنگی تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما در نمایشگاه، معرفی دقیق و احصای کامل اطلاعات بنا‌های تاریخی استان و همچنین تبیین نقش حیاتی میراث‌فرهنگی در توسعه گردشگری پایدار خواهد بود.

در پایان این نشست مقرر شد کمیته‌های تخصصی طراحی بصری غرفه، محتوای معرفی ظرفیت‌ها و برنامه‌ریزی اجرایی، با هماهنگی واحد روابط‌عمومی، فعالیت خود را برای آماده‌سازی به‌موقع حضور استان در نمایشگاه آغاز کنند.