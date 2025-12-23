پخش زنده
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان گفت: گیلان با «طرح و تم ترکیبی» در نمایشگاه بینالمللی گردشگری تهران حضور مییابد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، یوسف سلمانخواه در جلسه هماهنگی برای برنامهریزی حضور منسجم استان در نمایشگاه بینالمللی گردشگری و صنایع وابسته تهران
با تشریح رویکرد جدید گفت: امسال با یک رویکرد متفاوت و خلاقانه در نمایشگاه تهران شرکت خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه رویکرد ما بر استفاده از تم و طرح ترکیبی متمرکز است تا بتوانیم نمایی جامع از ظرفیتهای چندوجهی استان ارائه دهیم افزود: محتوای نمایشگاهی باید جدید، متناسب با نیاز روز گردشگری و چشمگیر باشد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گیلان بر معرفی ظرفیتهای میراثفرهنگی و احصای اطلاعات بناهای تاریخی استان تأکید کرد.
معرفی بناهای تاریخی استان در اولویت
یوسف سلمانخواه بر نقش محوری بناهای تاریخی استان در جذب گردشگر فرهنگی تأکید کرد و گفت: یکی از اهداف اصلی ما در نمایشگاه، معرفی دقیق و احصای کامل اطلاعات بناهای تاریخی استان و همچنین تبیین نقش حیاتی میراثفرهنگی در توسعه گردشگری پایدار خواهد بود.
در پایان این نشست مقرر شد کمیتههای تخصصی طراحی بصری غرفه، محتوای معرفی ظرفیتها و برنامهریزی اجرایی، با هماهنگی واحد روابطعمومی، فعالیت خود را برای آمادهسازی بهموقع حضور استان در نمایشگاه آغاز کنند.