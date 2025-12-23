رئیس دانشگاه تبریز با حضور در بیمارستان امام رضا (ع) از دانشجوی این دانشگاه که روز گذشته در پی حمله سگ‌های ولگرد در محوطه دانشگاه دچار حادثه شده بود عیادت و از نزدیک در جریان روند درمان وی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،محمدتقی اعلمی به همراهی چند نفر از مدیران دانشگاه تبریز و رئیس بیمارستان امام رضا (ع) از دانشجوی مصدوم عیادت کرد و پزشکان معالج دانشجو رئیس دانشگاه را در جریان آخرین اقدامات انجام شده جهت بهبود وضعیت این دانشجو قرار دادند.

این حادثه ناگوار روز گذشته برای یکی از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق رخ داد. رئیس دانشگاه در این دیدار ضمن گفتگو با کادر درمان از تلاش‌های صورت‌گرفته برای رسیدگی به وضعیت این دانشجو قدردانی کرد.

بنابر اعلام پزشک معالج خوشبختانه آسیب جدی به این دانشجو وارد نشده و وضعیت عمومی وی مساعد و رضایت‌بخش گزارش شده است.