به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار شهرستان کوهسرخ گفت: جلسه انتخاب هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی با حضور معتمدین شهرستان و اعضای هیئت نظارت بر انتخابات در فرمانداری شهرستان کوهسرخ برگزار شد.

حسن اعمی، افزود: فرآیند انتخاب اعضای هیئت اجرایی انتخابات مطابق با قوانین و مقررات و با حضور معتمدین محلی و نمایندگان هیئت نظارت انجام شد.

وی ادامه داد: در این جلسه و پس از انجام مراحل قانونی، آقایان سید مجتبی سجادی، محمود سالاری، علی‌اصغر سخی، محمود حسنی، علی‌اصغر حسین‌زاده، سید مهدی سجادی، مهدی زراعتکار و سرکار خانم اشرف قرایی به عنوان اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی انتخاب شدند.

اعمی با تأکید بر نقش کلیدی هیئت اجرایی در برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و قانون‌مند گفت: هیئت اجرایی به عنوان یکی از ارکان اصلی برگزاری انتخابات، نقش مهمی در جلب اعتماد عمومی و فراهم‌سازی زمینه مشارکت حداکثری مردم ایفا می‌کند.

وی افزود: مجموعه فرمانداری شهرستان کوهسرخ با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، تمام توان خود را برای برگزاری انتخاباتی امن، منظم و در شأن مردم شریف شهرستان به کار خواهد گرفت.