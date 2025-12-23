رئیس‌کل دادگستری مازندران از اجرای حکم اعدام دو محکوم پرونده تجاوز به عنف در زندان قائم‌شهر خبر داد.

اجرای حکم اعدام دو محکوم پرونده تجاوز به عنف در زندان قائم‌شهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دو فقره حکم اعدام محکومان پرونده تجاوز به عنف، صبح امروز در زندان قائم‌شهر به اجرا درآمد.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران با اعلام این خبر گفت: این پرونده مربوط به وقوع جرم تجاوز به عنف در سال ۱۴۰۱ در شهرستان سیمرغ است که پس از طرح شکایت از سوی شاکی، در مراجع قضایی مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی افزود: متهمان پس از انجام تحقیقات مقدماتی، رسیدگی‌های قانونی و برگزاری جلسات دادگاه، بر اساس دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، به اتهام تجاوز به عنف به مجازات اعدام محکوم شدند.

رئیس‌کل دادگستری مازندران با اشاره به طی کامل فرآیندهای قانونی تصریح کرد: رأی صادره پس از بررسی در دیوان عالی کشور تأیید و پس از طی تشریفات قانونی، حکم اعدام محکومان در زندان قائم‌شهر اجرا شد.

پوریانی گفت: دستگاه قضایی با قاطعیت و در چارچوب قانون، با جرائم خشن و جرائمی که امنیت و آرامش عمومی جامعه را تهدید می‌کنند، برخورد جدی و بازدارنده خواهد داشت.