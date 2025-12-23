به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های جهانی ورزش زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی در بخش کشتی پهلوانی در ۵ وزن برگزار شد و تیم ملی کشتی پهلوانی کشورمان با کسب ۲ نشان طلا، ۲ برنز و یک عنوان پنجمی به کار خود پایان داد.

در این رقابت‌ها برای کشورمان احمد میرزاپور در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم و عبدالله شیخ اعظمی در وزن ۷۰ تا ۸۰ کیلوگرم، نشان طلا گرفتند.

رضا جعفری در ۶۰ تا ۷۰ کیلوگرم و علیرضا صحرایی در ۸۰ تا ۹۰ کیلوگرم، مدال برنز این دوره از رقابت‌ها را از آن خود کردند و محمد رحمتی نیز در وزن ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم، عنوان پنجمی را کسب کرد.

لازم به ذکر است روز گذشته ورزشکاران تیم ملی کشورمان توانستند در رشته‌های تیمی زورخانه‌ای، چرخ تیز، چرخ چمنی، سنگ، میل بازی و میل گیری سنگین به نشان طلا و در رشته کباده به نشان نقره دست پیدا کند.

در پایان رقابت‌های جام جهانی (هند) تیم ملی کشورمان در مجموع امتیاز‌های رقابت‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با ۱۵۰ امتیاز قهرمان شد و تیم‌های عراق و جمهوری آذربایجان به ترتیب در رده‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

پنجمین دوره مسابقات جام جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و کشتی پهلوانی با حضور هفت کشور ایران، هند، عراق، بلاروس، اوگاندا، تانزانیا و جمهوری آذربایجان از ۱ تا ۲ دی ماه در شهر دهلی پایتخت کشور هند برگزار شد.