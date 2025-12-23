طرحی که کلید تولید پایدار، کاهش اتلاف منابع و ساماندهی بازار محصولات کشاورزی متناسب با شرایط اقلیمی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، طرح الگوی کشت به‌عنوان سند راهبردی جهش تولید در بخش کشاورزی وارد سومین سال اجرا شد. این طرح با هدف بهره‌وری در منابع آب، خاک و نهاده‌ها، کشاورزان را به رعایت الگوی مشخص کشت ملزم کرده است.

کارشناسان با استفاده از تشویق و تنبیه در تلاش‌اند کشاورزان را به سمت کشت محصولات استراتژیک و کم‌آب‌بر مانند گندم، جو و کلزا هدایت کنند. در این طرح نهاده‌ها تنها به محصولات کم‌آب‌بر تخصیص داده می‌شود و برای محصولات پرآب‌بر مانند سبزی و صیفی نهاده‌ای در نظر گرفته نشده است.

یکی از اهداف اصلی این طرح، مدیریت آب است. دولت نیز با حمایت از کشاورزان پیشرو، حدود ۳۰ درصد یارانه برای خرید ادوات کشاورزی اختصاص داده و مصرف آب در برخی بخش‌ها تا ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافته است.

مسئولان همچنین اعلام کردند با افراد سودجو که اقدام به کشت محصولات پرآب‌بر خارج از سطح ابلاغی شهرستان‌ها می‌کنند، برخورد قاطع خواهد شد و در صورت تداوم تخلف، پرونده آنها به مراجع قضایی معرفی و حتی دستور قلع و قمع کشت صادر خواهد شد.

از دیگر بخش‌های این طرح، شناسنامه‌دار شدن محصولات کشاورزی است تا سلامت آنها تضمین شود. محصولاتی که با پساب شهری یا صنعتی آبیاری می‌شوند، تحت پایش قرار گرفته و در صورت تأیید آزمایش‌های منفی، از چرخه مصرف حذف خواهند شد.

طرح الگوی کشت یک برنامه پنج‌ساله است که دو سال تا اجرای کامل آن باقی مانده و رمز موفقیت آن، همکاری و همدلی همه بخش‌ها با کشاورزان عنوان شده است.