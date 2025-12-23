پخش زنده
نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر زرندبرگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان نشست تشکیل هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر، با حضور همت ایزدی فرماندار زرند، اعضای اداری و حقوقی، اعضای هیئت نظارت بر انتخابات و معتمدان منتخب، برگزار شد
همت ایزدی فرماندار زرند در این نشست با تأکید بر جایگاه تعیینکننده شوراها در مدیریت شهری، انتخابات را تجلی اراده مردم و نماد اعتماد عمومی دانست و بر ضرورت امانتداری، قانونمداری و فراهمسازی زمینه مشارکت گسترده شهروندان تأکید کرد.
اعضای اصلی:
سام ایزدی، محمد میرزاحسینی، مجید مصطفوی، سیدصادق حسینی، حمید صادقیزاده، سیدعلی بازیان، حسین جمالیزاده و محسن رهنما
اعضای علیالبدل:
احمد برهانی، محمد خیرخواه، سیدرسول تهامی، عباس صدوقی و مهرداد مداحی