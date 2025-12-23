پخش زنده
امروز: -
یک خوزستانی، سرپرست انجمن شتردوانی فدراسیون ورزش روستایی و بازیهای بومیمحلی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، طی حکمی و با مجوز وزارت ورزش و جوانان، سید کریم حسینی به عنوان سرپرست انجمن شتردوانی فدراسیون ورزش روستایی، عشایری و بازیهای بومیمحلی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد.
این انتصاب با هدف ساماندهی و توسعه شتردوانی، تقویت ورزشهای بومیمحلی و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق روستایی و عشایری انجام شده است. برنامهریزی برای توسعه ورزش همگانی، حمایت از تیمهای پایه، برگزاری رویدادهای ورزشی و تعامل با نهادهای مرتبط از جمله محورهای این مسئولیت عنوان شده است.
سید کریم حسینی هم اکنون ریاست هیات ورزش روستایی و بازیهای بومی استان را بر عهده دارد.