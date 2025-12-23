مدیرکل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاه و رسانه در افزایش آگاهی عمومی، ۹ دی را نه یک مناسبت تقویمی بلکه شاخصی برای سنجش بصیرت اجتماعی دانست.

آینه‌دار در شورای اندیشه‌ورزی صدا و سیمای خراسان جنوبی با محوریت تبیین حماسه ۹ دی، دانشگاه و صدا و سیما را دو نهاد مهم علمی و تولیدکننده اندیشه دانست و گفت:

وی افزود: ۹ دی تنها یک مناسبت نیست، بلکه یک آزمون و شاخص است که بر اساس آن می‌توان به چهره واقعی بسیاری از جریان‌ها پی برد.

مدیرکل صداوسیمای استان با اشاره به نقش مردم در حماسه ۹ دی گفت: مردم بدون توصیه و هدایت بیرونی، خودجوش به میدان آمدند و تا پای نظام و ولی فقیه ایستادند؛ این یک آزمون واقعی مردمی در همه طبقات اجتماعی بود که «مردم» در اولویت اصلی این حماسه قرار دارند.

آینه‌دار با تأکید بر ضرورت کار فرهنگی مستمر برای تبیین این روز تاریخی تصریح کرد: باید با بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه و رسانه، آگاهی عمومی را افزایش داد تا مردم دچار توطئه‌های مشابه نشوند. ۹ دی که به‌درستی «۹ روز بصیرت و میثاق امت با ولایت» نام‌گذاری شده، فرصتی ارزشمند برای ارتقای سطح بصیرت جامعه است.



حسین‌پور دبیر جبهه فرهنگی انقلاب با تأکید بر ضرورت دشمن‌شناسی، در نظر گرفتن شرایط واقعی جامعه، انسجام اجتماعی ملی و حفظ وحدت گفت: در شرایطی که دشمن با عملیات روانی، تحریف واقعیت‌ها و ایجاد شکاف‌های اجتماعی به‌دنبال تضعیف سرمایه اجتماعی کشور است، تقویت انسجام ملی و حفظ وحدت اقشار مختلف جامعه یک ضرورت راهبردی به شمار می‌رود و جهاد تبیین می‌تواند نقش پیشران را در این مسیر ایفا کند. وی افزود: ۹ دی ضرورت جهاد تبیین را مضاعف می‌کند و این حرکت باید به یک جریان عمومی و فراگیر تبدیل شود، چله جهاد تبیین از ۹ دی تا ۲۲ بهمن می‌تواند به‌عنوان یک رزمایش فرهنگی برای سنجش آمادگی نیروهای مردمی، افزایش هم‌افزایی اجتماعی و ارتقای سطح بصیرت و آگاهی عمومی مورد توجه قرار گیرد.

وردی عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان با تأکید بر ظرفیت معارف دینی گفت: می‌توان با بهره‌گیری از آیات قرآن کریم و نهج‌البلاغه، مفاهیم وحدت و تفرقه را برای مردم در قالب برنامه‌های رسانه‌ای تبیین کرد و از نتایج تاریخی برای نشان دادن پیامد‌های وحدت و تفرقه بهره برد.

وی افزود: تمدن‌سازی بدون وحدت ممکن نیست و وحدت، اصلی‌ترین عامل زایش تمدن‌هاست؛ در مقابل، تفرقه عامل فروپاشی ملت‌هاست. وحدت، غیرت، امنیت و ثروت چهار مؤلفه اصلی شکل‌گیری تمدن‌ها هستند که دشمنان همواره در پی تضعیف آنها بوده‌اند.

ربیعی فعال فرهنگی و اجتماعی نیز با پیشنهاد اجرای برنامه‌ای مستمر گفت:‌ می‌توان از ۹ دی تا ۲۲ بهمن، «چله بصیرت و پیروزی» تعریف کرد و در مناسبت‌های مختلف، اقدامات بصیرت‌افزایی انجام داد و فعالیت‌های مجموعه‌های مردمی و نخبگان فرهنگی و اجتماعی را پوشش خبری داد.

چهکندی فعال اجتماعی دانشگاه پیام نور نیز بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های هنری تأکید کرد و گفت: می‌توان فراخوان سرودن اشعار یا مسابقات کتابخوانی با محوریت ۹ دی و بصیرت مردمی منتشر کرد و از این ظرفیت برای گفتمان‌سازی استفاده کرد.

زنگویی رئیس گروه زن و خانواده سپاه انصارالرضا (ع) خراسان جنوبی با اشاره به ویژگی منحصر‌به‌فرد ملت ایران اظهار کرد: وحدت و بسیج‌شوندگی قوم ایرانی، چه در سختی‌ها و چه در خوشی‌ها، یک ویژگی کم‌نظیر جهانی است که باید تقویت شود. همچنین نقش زنان در فتنه‌ها به‌ویژه پس از فتنه ۸۸ پررنگ‌تر شده و لازم است نقش زنان در تبیین، جریان‌سازی و مقابله با فتنه‌ها برای دانشجویان و نوجوانان تشریح شود.

اسدزاده عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور نیز گفت:اگر کنش صحیح اجتماعی را به نوجوانان و جوانان نشان ندهیم، دشمن جایگزین آن خواهد شد. ۹ دی نمونه‌ای از کنش‌گری خالص مردمی بود که از بطن جامعه برخاست و نقش جوانان در آن باید به‌درستی تبیین شود.

دهقان استاد دانشگاه با اشاره به نقش زنان در جامعه تصریح کرد: بخش عظیمی از جامعه را زنان تشکیل می‌دهند و باید برای آنان برنامه‌ریزی هدفمند داشت. هیچ مکتبی به اندازه اسلام به زن اهمیت نداده و این موضوع نیازمند اقناع‌سازی و تبیین رسانه‌ای است. مستندسازی از دیدگاه‌های شخصیت‌های سیاسی بزرگ جهان درباره موفقیت رهبران ایران و افزایش بصیرت عمومی، به‌ویژه برای قشر خاکستری، ضروری است.