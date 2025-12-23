پخش زنده
ادامه تنش آفرینیها و تهدیدهای ترامپ برای تصاحب منابع نفتی ونزوئلا و بخش اعظم دانمارک، با واکنشهای تندی روبهرو شده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ ترامپ در سخنرانی اخیر تهدید مستقیم ونزوئلا را به حمله نظامی و سرنگون کردن دولت این کشور تکرار و تشدید کرده است ضمن اینکه باز ادعای مالکیت آمریکا بر گرینلند را که ۹۸ درصد کل مساحت دانمارک را تشکیل میدهد تکرار و بر آن اصرار کرد. علاوه بر این، ترامپ این بار یک فرستاده ویژه هم در امور گرینلند تعیین کرد.
در واکنش لارس لوکه راسموسن وزیر امور خارجه دانمارک هم ترامپ را به استفاده از ظرفیت نظامی ناتو بر ضد کشور گشایی آمریکا تهدید کرد و گفت: امروز تضمین امنیتی ناتو شامل گرینلند هم میشود و وقتی که ناتو به وظیفه خود عمل کند، از آن استقبال میکنیم. هیچکس نباید در آن شک کند.
رند پال عضو کنگره آمریکا نیز تاکید کرد: من طرفدار فرستادن جوانان آمریکا به سمت جنگ و مرگ به خاطر نفت نیستم. رئیس جمهور ما دنبال تصاحب منابع نفتی و ذخایر بقیه کشورهاست و در این باره هم در آمریکا به کسی هم توضیح نمیدهد.
دینا داول حقوقدان آمریکایی نیز حملات آمریکا را به قایقهای غیرنظامی جنایت جنگی توصیف کرد و گفت: حملاتی که به دستور ترامپ به قایقهای غیر نظامی صورت گرفته، جنایت جنگی است و ترامپ بسیار نگران است که به خاطر این حملات و قتل ها، او به همراه معاون و وزیر جنگش تحت تعقیب قضایی دیوان بین المللی دادگستری قرار گیرد، به همین علت در پشت صحنه الان رایزنیها و پیگیریهای زیاد با متحدان و حتی خود دادگاه دارند که از این تعقیب قضایی مصون شوند.