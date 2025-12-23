استاندار خراسان جنوبی از اختصاص بیش از ۶۴ همت اعتبار، افزایش چشمگیر منابع بانکی و نهایی شدن نیروگاه خورشیدی ۱۷۰ مگاواتی برای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، هاشمی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان با اشاره به دو اتفاق رویداد ملی ایران‌جان و سفر اخیر رئیس‌جمهور به خراسان جنوبی، خاطر نشان کرد: این دو اتفاق، دستاوردهای بسیار خوبی برای استان به همراه داشته است.

وی با بیان اینکه استان در سفر رئیس‌جمهور عملکرد موفقی داشته، اظهار داشت: بازخورد بسیار مثبتی از سوی رئیس‌جمهور و هیئت همراه دریافت شد و اکنون اصل کار تازه آغاز شده است.

به گفته استاندار ؛ در این سفر بیش از ۶۴ همت اعتبار در سه محور اصلی به استان اختصاص یافت که حاصل وفاق، همدلی و همراهی بخش خصوصی، نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی است.

هاشمی با تأکید بر اینکه تمرکز اصلی ما عملیاتی شدن مصوبات است، تصریح کرد: باید وضعیت پیگیری و تحقق مصوبات به‌صورت شفاف اعلام شود.

وی با اشاره به اقدامات استان در زمینه نصب نیروگاه‌‌های خورشیدی، خاطرنشان کرد: صندوق توسعه ملی با مشارکت بخش خصوصی، زمینه ایجاد ۷ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی را فراهم آورده، لذا باید سهم استان را از این فرصت پیگیری کنیم.

به گفته هاشمی؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز ۵۰۰ مگاوات به ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی استان اضافه می‌کند.

استاندار از رغبت سرمایه‌گذاران معدنی به حضور و فعالیت در استان گفت و خاطرنشان کرد: رویکرد ما این است که سرمایه‌گذاری‌ها بیشترین منفعت را برای استان به همراه داشته باشد.

هاشمی با بیان اینکه حساب‌های بانکی سرمایه‌گذاران معدن در استان افزایش یافته، اظهار داشت: بر اساس گزارش شورای هماهنگی بانک‌ها، در شش‌ماهه نخست امسال منابع بانکی استان، بیش از ۱۷ همت رشد داشته است.

وی به فرصت ایجادشده در حوزه کولبری اشاره کرد و گفت: در این مدت واردات محصولاتی همچون نارنگی، برنج و غیره در حال انجام است.

به گفته استاندار؛ خراسان جنوبی در مسیر تبدیل شدن به بانه شرق کشور قرار دارد.