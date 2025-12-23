پخش زنده
سلسله همایشهای «صلح و جهانی عاری از خشونت در اصول حقوقی» در دانشگاههای کشور در حال برگزاری است و تاکنون شهرهای قزوین، مشهد، تهران و قم میزبان این نشستها بودهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، این نشستها با حضور مهمانانی از کشورهای مکزیک، آفریقای جنوبی، لبنان و پاکستان برگزار شد. آنان ضمن بیان دیدگاههای خود درباره صلح، نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد جهانی عاری از خشونت را برجسته دانستند و انقلاب اسلامی ایران را الگویی برای توجه به اندیشهها و مبانی صلح جهانی معرفی کردند.
اساتید حاضر همچنین به چالشهای موجود در اجرای قوانین بینالمللی حقوق بشر اشاره کردند و گفتند: هدف این قوانین ساختن جهانی بدون خشونت است، اما ضمانت اجرایی کافی برای تحقق آن وجود ندارد. آنان تأکید کردند که باید در برابر استبداد، سلطه و ظلم ایستاد و محور مقاومت نیز بر مقابله با رژیم صهیونیستی و جلوگیری از سلطهگری آن تأکید دارد.
جوامع دانشگاهی صلحطلب بر این باورند که قوانین اسلامی میتوانند پایهگذار صلح جهانی باشند و کشورهای مسلمان با بهرهگیری از فرهنگ غنی خود قادرند نقش مهمی در افزایش صلح و کاهش خشونت در جهان ایفا کنند.