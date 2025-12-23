جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان کاشمر با هدف حفاظت، پاسداری و معرفی هرچه بهتر میراث تاریخی و فرهنگی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر در این جلسه با قدردانی از مشارکت فعال اعضا گفت: تشکیل انجمن میراث فرهنگی گامی مؤثر در سامان‌دهی تلاش‌های دوستداران میراث فرهنگی است و با همکاری مردم و مسئولان می‌توان گنجینه‌های تاریخی و فرهنگی منطقه را که هویت شهرستان را شکل می‌دهند، برای نسل‌های آینده حفظ کرد.

قربانی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی، مذهبی، گردشگری، تاریخی و کشاورزی شهرستان کاشمر، افزود: از علاقه‌مندان این حوزه دعوت می کنم تا با حضور فعال و ارائه پیشنهاد‌های سازنده، انجمن میراث فرهنگی را در تحقق اهداف خود همراهی کنند.

وی ادامه داد: در این جلسه، اعضای انجمن با ارائه راهکار‌های عملی، به بررسی چالش‌ها و راه‌های حفظ و نگهداری از ابنیه تاریخی در سطح شهر و روستا‌های تابعه پرداختند و مقرر شد پیشنهاد‌ها و طرح‌های ارائه‌ شده به‌صورت مکتوب به دبیرخانه انجمن مستقر در اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ارسال و در نشست‌های آینده مورد بررسی قرار گیرد.

وی بیان کرد: همچنین اعضا جلسه بر لزوم برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد‌ها و برنامه‌های فرهنگی متناسب با ظرفیت‌های فرهنگی، اقتصادی، مذهبی و گردشگری شهرستان در طول سال تأکید کردند و پیشنهاد نام‌گذاری یک روز با عنوان «روز کاشمر» نیز برای بررسی بیشتر به دبیرخانه انجمن ارجاع شد.

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کاشمر نیز گفت: در این نشست، اعضای هیئت مؤسس و هیئت‌ مدیره انجمن میراث فرهنگی شهرستان کاشمر انتخاب شدند.

محمدیان افزود: حفاظت و حراست از بناها، محوطه‌ها و اشیای تاریخی، شناسایی، ثبت و معرفی میراث ناملموس شامل آداب و رسوم، زبان‌های محلی، هنر‌های سنتی و فنون بومی، کمک به انجام پژوهش‌های میدانی و اسنادی و تعامل با دستگاه‌های اجرایی مرتبط را از اهداف اصلی تشکیل این انجمن است.

وی ادامه داد: افزایش آگاهی عمومی به‌ویژه در میان نسل جوان از اهمیت میراث فرهنگی از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها، بازدید‌های میدانی و تولید و انتشار محتوای فرهنگی، ایجاد موزه‌ها و نمایشگاه‌های محلی و کمک به توسعه پایدار گردشگری فرهنگی را از دیگر مأموریت‌های مهم انجمن است.

جلسه انجمن میراث فرهنگی شهرستان کاشمر به ریاست محمد قربانی فرماندار کاشمر و با حضور فعالان حوزه میراث فرهنگی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی در محل فرمانداری برگزار شد.