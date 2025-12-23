به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ بنابر اعلام اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان؛ شانزدهمین جشنواره فجر اصفهان در راستای گسترش جریان تولیدات سینمایی و فراهم کردن بستر مناسب برای معرفی استعداد‌های نو و گروه‌های خلاق همزمان با برگزاری چهل و چهارمین جشنواره فیلم فجر تهران برگزار می‌شود.

براین اساس از تمامی فیلم سازان، مستندسازان، هنرمندان و صاحبان آثار دعوت می‌شود تا تولیدات خود در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را برای حضور در بخش جنبی نمایش آثار این جشنواره ارسال کنند.

این بخش با هدف نمایش آثار ارزشمند حمایت از تولیدات مستقل و توسعه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان طراحی شده و فرصتی است برای دیده شدن آثاری که واجد کیفیت هنری زیبایی شناختی و محتوایی مطلوب هستند.

آثار ارسالی به این جشنواره باید در فاصله زمانی اول فروردین ۱۴۰۳ تا زمان انتشار فراخوان در سال ۱۴۰۴ تولید شده باشد.

این آثار همچنین باید در قالب‌های فیلم کوتاه، داستانی، مستند، فیلم تجربی، پویانمایی، فیلم نیمه بلند و فیلم‌های بلند باشد.

آثاری امکان حضور در این بخش را دارند که کارگردان و یا تهیه کننده آنها از هنرمندان استان اصفهان باشد و هر فیلم ساز می‌تواند حداکثر سه اثر برای بازبینی ارسال کند.

آثار ارسالی باید از نظر مالکیت معنوی حقوقی و نمایش عمومی بدون هرگونه منع یا محدودیت بوده و دارای پروانه ساخت باشند.

مهلت اثر آثر به این دوره از جشنواره تا ۲۰ دی است و هنرمندان می‌توانندبرای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۵_۳۶۳۰۹۰۹۱ داخلی ۱۱۲۲ تماس بگیرند.