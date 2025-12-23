پخش زنده
بیست و هفتمین جشنواره استانی قصهگویی کودکان و نوجوانان همدان با معرفی برترینها پایان یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در آیین اختتامیه گفت: در این دوره از جشنواره ۹۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی آثار ۸۰ اثر به مرحله داوری و اجرا راه یافتند.
میلاد مرادی افزود: از میان آثار راه یافته ۲۵ نفر به عنوان برگزیدگان مرحله استانی انتخاب شدند که به مرحله بینالمللی جشنواره راه یافته و آثار خود را در آن مرحله روایت خواهند کرد.
او، هدف از برگزاری جشنواره قصهگویی را تقویت مهارتهای ارتباطی، پرورش خلاقیت و ترویج فرهنگ قصهگویی در میان کودکان و نوجوانان بیان کرد.
بیست و هفتمین مرحله استانی جشنواره بینالمللی قصهگویی کودکان و نوجوانان به مدت دو روز در همدان برگزار شد.