بیست و هفتمین جشنواره استانی قصه‌گویی کودکان و نوجوانان همدان با معرفی برترین‌ها پایان یافت.

پایان بیست و هفتمین جشنواره استانی قصه‌گویی کودکان و نوجوانان در همدان

پایان بیست و هفتمین جشنواره استانی قصه‌گویی کودکان و نوجوانان در همدان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان در آیین اختتامیه گفت: در این دوره از جشنواره ۹۵۰ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که پس از بررسی آثار ۸۰ اثر به مرحله داوری و اجرا راه یافتند.

میلاد مرادی افزود: از میان آثار راه یافته ۲۵ نفر به عنوان برگزیدگان مرحله استانی انتخاب شدند که به مرحله بین‌المللی جشنواره راه یافته و آثار خود را در آن مرحله روایت خواهند کرد.

او، هدف از برگزاری جشنواره قصه‌گویی را تقویت مهارت‌های ارتباطی، پرورش خلاقیت و ترویج فرهنگ قصه‌گویی در میان کودکان و نوجوانان بیان کرد.

بیست و هفتمین مرحله استانی جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کودکان و نوجوانان به مدت دو روز در همدان برگزار شد.