استاندار همدان بر اهتمام جدی دولت و بخش خصوصی برای توسعه ساخت نیروگاههای خورشیدی در استان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، حمید ملانوری شمسی در نشست با سرمایهگذاران فعال حوزه ساخت نیروگاههای خورشیدی گفت: همدان با وجود محدودیتهای اراضی، بهلطف تابش مناسب خورشید و ارتفاع از سطح دریا، ظرفیت بالایی برای تولید انرژی خورشیدی دارد.
حمید مَلانوری شمسی افزود: با تشکیل ستاد تسهیلگری سرمایهگذاری، دیگر نیاز نیست سرمایهگذار به ادارات مختلف مراجعه کند، متعهد هستیم در مدت یک ماه به درخواستهای سرمایهگذاری پاسخ دهیم.
او از فرمانداران و دستگاههای اجرایی خواست تا در مسیر ساخت این نیروگاهها هیچ مانعی ایجاد نکنند و زمینه را برای آغاز سریع کار سرمایهگذاران فراهم آورند.
استاندار همدان تأکید کرد: در حوزههای انرژی خورشیدی، گردشگری، صنایع تبدیلی کشاورزی و ورزش، آمادگی کامل برای پذیرش و تسهیل سرمایهگذاری بخش خصوصی وجود دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان هم گفت: ۱۸ شرکت مجری نیروگاههای خورشیدی بزرگمقیاس در استان حضور دارند که از ۲۵۶۰ مگاوات پروانه صادر شده برای نیروگاههای خورشیدی در استان همدان، عملیات اجرایی ۵۷۳ مگاوات آن آغاز شده است.
سیدمجتبی حسینی افرود: هدف این است که این نیروگاهها تا قبل از آغاز پیک مصرف در سال آینده، به شبکه برق کشور متصل شده و به تثبیت شبکه و جلوگیری از قطعی برق کمک کنند.
او تأکید کرد: شرکتهای حاضر از روند پیشرفت طرح ها ابراز رضایت نسبی کردند و مقرر شد در صورت بروز هر گونه کندی، توقف یا اختلاف در شهرستانها، موضوع به سرعت به استانداری اطلاع داده شده و در اولین فرصت با برگزاری جلسات لازم پیگیری شود.