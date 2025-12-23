به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل زندان‌های خوزستان گفت: در راستای کمک به خانواده‌های زندانیان مددجو، ۲۵۰ بسته معیشتی میان این خانواده‌ها توزیع شد.

قدرت الله هاشم نیا افزود: از جمله اقلام این بسته‌های معیشتی برنج، روغن، ماکارونی و دیگر اقلام غذایی است که ارزش هر بسته دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در مجموع ۶۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌باشد که با مشارکت خیران و انجمن حمایت زندانیان تهیه و توزیع شده است.