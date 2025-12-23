پخش زنده
بانوان والیبالیست سپاهان میزبان شیرازی خود را مقتدرانه شکست دادند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ دو تیم والیبال بانوان فولاد مبارکه سپاهان و مهرگان شیراز در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر، امروز سهشنبه دوم دی از ساعت ۱۴ در سالن سردار سلیمانی شیراز مقابل یکدیگر صفآرایی کردند.
این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به سود تیم سپاهان به پایان رسید.
طلاییپوشان که ست اول این دیدار را با نتیجه ۲۵ بر هفت بُردند، ست دوم این دیدار را با حملات پیدرپی و ضربههای محکم با نتیجه ۲۵ بر ۹ به نام خود ثبت کردند.
در ست پایانی نیزشاگردان فریبا صادقی موفق شدند با نتیجه ۲۵ بر ۱۱ بازی را به سود خود به پایان برسانند.