مراسم اهدای اسناد مالکیت به کسبه و بازاریان استان تهران با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد و بر تسریع تثبیت مالکیت واحدهای تجاری، ساماندهی اسناد بازار تهران، تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آئین اهدای اسناد مالکیت به کسبه و بازاریان استان تهران، با حضور حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از بازاریان، دوشنبه ۲ دی، در محل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این آئین گفت: از مدیران و مسئولان گرانقدری که از صندوق بازنشستگی کشوری، مدیرکل استان تهران، معاونتها و همه عزیزانی که با تلاش و پیگیری خود موفق شدند یکی از معضلات ثبتی مهم را حوزه بازار را برطرف کنند، قدردانی میکنم.
سیاست سازمان ثبت در دوران تحول و تعالی، حمایت جدی از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی است و در همین زمینه، موضوع تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی در بازار تهران بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: متأسفانه بخش قابل توجهی از واحدهای خدماتی و تجاری، باوجود فعالیت مستمر اقتصادی، فاقد سند مالکیت هستند و یا دارای اسناد کلی و مشاعیاند که فرایند افراز و تفکیک آنها انجام نشده است. وجود سند رسمی، نقش مهمی در ایجاد امنیت اقتصادی، تسهیل معاملات و امکان دریافت تسهیلات بانکی برای کسبه و فعالان بازار دارد و به همین دلیل، ساماندهی وضعیت ثبتی بازار تهران بهعنوان یک اولویت ویژه در استان تهران دنبال خواهد شد.
بابایی با اشاره به لزوم همکاری دستگاههای مرتبط گفت: در این مسیر، مشارکت شهرداری تهران، سازمان نظام مهندسی و تشکیل کارگروههای تخصصی ضروری است تا با همفکری و تعامل بینبخشی، مشکلات مردم در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود. امروز داشتن سند رسمی، اطمینان خاطر لازم را هم برای مالک و هم برای خریدار یک واحد تجاری فراهم میکند و بهطور محسوسی از بروز اختلافات و دعاوی حقوقی جلوگیری میکند.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به چالشهای حقوقی حوزه سرقفلی افزود: یکی از موضوعات مهمی که نیازمند بازنگری قانونی و ورود جدی سازمان ثبت است، مسئله سرقفلی و مالکیت منافع است. در حال حاضر، اختلافات متعددی میان مالک عیان و صاحب سرقفلی، بهویژه در نقل و انتقالهای بعدی به وجود میآید که ریشه آن، نبود چارچوب مشخص و سند رسمی برای انتقال منافع است.
وی گفت: اگر بتوانیم سازوکاری حقوقی و ثبتی تعریف کنیم تا صاحبان سرقفلی، دارای سند رسمی مالکیت منافع با شرایط و حدود مشخص باشند، بخش عمدهای از اختلافات حل خواهد شد. تعیین دقیق نوع فعالیت، حدود منافع، شرایط انتقال و حقوق طرفین در قالب سند رسمی، میتواند از بسیاری از منازعات حقوقی آینده جلوگیری کند. این موضوع بهطور جدی در دستور کار سازمان ثبت قرار دارد و نیازمند هماندیشی حقوقی و کارشناسی است.
بابایی با اشاره به اهمیت تثبیت مالکیت در مجتمعها و پاساژهای تجاری افزود: تمرکز ما باید بر حل مسائل ثبتی مجتمعها و مجموعههای بزرگ تجاری باشد؛ چراکه با ساماندهی یک مجتمع، صدها واحد تجاری بهصورت همزمان صاحب سند میشوند که اقدامی بزرگ و اثرگذار است. در برخی پاساژها، ۳۰۰ تا ۵۰۰ واحد تجاری فعال وجود دارد و حل مسئله این مجموعهها باید در اولویت اقدامات قرار گیرد.
وی با قدردانی از اقدامات صورتگرفته درباره ساماندهی املاک مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری گفت: صندوق بازنشستگی متعلق به قشری شریف و زحمتکش است و تقویت آن از طریق تثبیت مالکیت و ساماندهی سرمایهگذاریها، نقش مستقیمی در حمایت از بازنشستگان دارد.
محمد افخمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان تهران در مراسم آیین اهدای اسناد مالکیت به کسبه و بازاریان استان تهران افزود: با توجه برنامههای عملیاتی قوه قضائیه و در زمینه اجرای سند تحول سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اقدامات مؤثری در حال انجام است که یکی از مهمترین آنها، حل معضلات ثبتی در واحدهای ثبتی سطح استان است تا بتوانیم خدماتی بهروز، آنی، برخط و با کمترین هزینه به مردم ارائه دهیم.
وی گفت: در سال جاری، بسیاری از مشکلات و موانعی که در حوزههای مختلف ثبتی استان تهران وجود داشت، با پیگیریهای صورتگرفته از سوی ادارهکل ثبت استان، شوراهای قضائی و مجموعه دستگاه قضائی برطرف شده و اقدامات بسیار مؤثری در این زمینه انجام شده است.
افخمی با اشاره به آمار صدور اسناد مالکیت در استان تهران گفت: بهطور میانگین روزانه حدود ۵ هزار برگ سند حدنگار در استان تهران صادر میشود و تنها در ماه گذشته، حدود ۹۸ هزار برگ سند مالکیت حدنگار به ثبت رسیده است. در برخی ماهها نیز این آمار از ۱۰۰ هزار برگ فراتر رفته که رکوردی کمسابقه محسوب میشود و این امر نتیجه اجرای برنامههای عملیاتی سازمان، پیگیریهای مستمر رئیس سازمان و همکاری شبانهروزی همکاران ما در واحدهای ثبتی است.
وی یکی از اولویتهای اصلی سازمان ثبت در سال جاری را تبدیل اسناد مالکیت دفترچهای به اسناد تکبرگ عنوان کرد و افزود: در این حوزه نیز بهویژه در استان تهران موفقیتهای قابل توجهی حاصل شده و تاکنون بیش از ۲۲۰ هزار سند دفترچهای تبدیل شده است و سند حدنگار صادر شده است. این اقدامات جهادی در شرایطی انجام میشود که با وجود کمبود فضا و برخی مشکلات اداری، همکاران ما حتی در روزهای تعطیل نیز بهصورت شبانهروزی در حال ارائه خدمت هستند.
افخمی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکل چندینساله مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری اشاره کرد و گفت: این مجموعه که بیش از ۱۵ سال با مشکل تفکیک مجتمع تجاری مواجه بود، با پیگیریهای انجامشده و رعایت ضوابط تفکیک آپارتمانها، اکنون شاهد تفکیک حدود ۲۸۹ واحد تجاری هستیم و اسناد مالکیت آنها به نام صندوق بازنشستگی صادر و در حال انتقال به کسبه و ذینفعان است.
وی با قدردانی از همکاری همه دستگاهها و همکاران سازمان ثبت افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور آمادگی دارد در کوتاهترین زمان ممکن، در سایر حوزههایی که صندوق بازنشستگی یا دیگر مجموعهها با مشکل مواجه هستند، همکاری لازم را بهعمل آورد.
احسان موسوی مدیرعامل هلدینگ عمران و ساختمان صندوق بازنشستگی کشوری نیز در این مراسم گفت: این پروژه که از سال ۱۳۹۱ به بهرهبرداری رسیده بود، حدود ۱۴ سال با مشکل صدور اسناد مالکیت مواجه بود که با پیگیریهای اخیر و همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این معضل برطرف شد. در این مجموعه، ۲۸۹ پلاک تجاری وجود دارد که فرآیند تفکیک، اصلاح و صدور اسناد آنها بهطور کامل انجام شده است.
وی افزود: این اقدام مهم موجب ایجاد هویت ثبتی برای کسبه فعال در حوزه صنعت پوشاک شد و هماکنون اسناد صادر و آماده انتقال به حدود ۲۰۰ واحد تجاری است.
موسوی با قدردانی از همکاری رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، گفت: این اقدام میتواند آغازگر حل سایر مشکلات مرتبط با صندوق بازنشستگی کشوری باشد و نقش مؤثری در خدمترسانی بهتر به بازنشستگان ایفا کند.