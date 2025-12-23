گلستان؛ پیشران دیپلماسی اقتصادی ایران و قزاقستان
با هدف اجریی شدن توافقات سفر رئیس جمهور به قزاقستان، نشست مشترک سازمان توسعه تجارت ایران باسفیر قزاقستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ در پی سفر راهبردی رئیسجمهور، به قزاقستان و تأکید بر تعمیق پیوندهای فرهنگی، اقتصادی و تجاری میان دو کشور، نشست مشترک در سازمان توسعه تجارت ایران با هدف تبدیل توافقات سیاسی به برنامههای عملیاتی وطرح های میدانی برگزار شد.
این نشست با حضور محمد دهقان رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور، علیاصغر طهماسبی استاندار گلستان، اونالبایف سفیر قزاقستان در ایران و عبدالعلی کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان و دیگر مدیران برگزار شد.
در این نشست راهکارهای افزایش مبادلات تجاری دو کشور و چارچوب تحقق هدف افزایش حجم مبادلات تجاری ایران و قزاقستان بررسی شد و نقش کلیدی استان گلستان بهعنوان دروازه ارتباطی ایران با آسیای میانه مورد تأکیدقرار گرفت.
توسعه بازارچههای مرزی، تقویت حملونقل ریلی و جادهای، ایجاد شرکتهای مشترک لجستیکی، تأسیس منطقه آزاد مشترک در اکتائو و اینچهبرون و تخصیص زمین به سرمایهگذاران محورهای اصلی این نشست بود.
همچنین در این نشست طرح برگزاری نمایشگاههای مشترک و رویدادهای فرهنگی برای تقویت ارتباطات مردمی و تجاری مطرح شد.