با باطل شدن پروانه غیرمجاز درون شهری، حمل و نقل بار و مسافر، از قاچاق ماهانه دو میلیون لیتر گازوئیل پیشگیری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ امسال هزار و ۷۰۰ پروانه غیرمجاز درون شهری، حمل و نقل بار و مسافر باطل و این موضوع سبب صرفه جویی دو میلیون لیتری در مصرف سوخت گازوئیل شده است.

دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان گفت: موضوع رفع تعهدات ارزی بانک‌ها، مقابله با کالا‌های قاچاق سلامت محور و ساماندهی ناوگان حمل نقل بار درون شهری و برون شهری از مهمترین دستور کار‌های ششمین جلسه کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان بود.

محسن اکبری افزود: در حوزه موضوع رفع تعهدات ارزی بانک‌ها نیز مقرر شد دوره آموزشی برای آنها برگزار و با برنامه ریزی‌های لازم قاچاق ارز کاهش یابد.

او ادامه داد: هزار و ۷۰۰ پروانه غیر مجاز درون شهری، حمل و نقل بار و مسافر غیر مجاز نیز باطل و با این اقدام ماهانه از قاچاق و هدر رفت دو میلیون لیتر صرفه جویی شد.