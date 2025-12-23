دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد، در رقابت بین‌المللی International Design Awards ۲۰۲۵ (IDA) آمریکا موفق به کسب نشان طلا شدند.

به گزارش خبرگزاری صداسیما، مرکز اصفهان؛ رئیس دانشکده هنر، معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد گفت: دانشجویان این دانشگاه در بخش محصولات روشنایی اداری با طرحی نوآورانه به نام «Fablight» توانسته‌اند بالاترین جایزه این بخش را از آن خود کنند.

منصوره کیان ارثی افزود: این طرح به همت محمدجواد حکیمی‌فرد و امیرحسین عبداللهی اجرا شده و محل آن شهر اصفهان است.

وی گفت: «Fablight» از یک چالش واقعی نشأت گرفته، در فضایی که میز‌های خیاطی قرار دارد، نور نامناسب و سایه‌های مزاحم موجب کاهش دقت دوخت، تشخیص رنگ و کیفیت کار می‌شود و محیط کار را به فضایی خسته‌کننده تبدیل می‌کند، این طرح با الهام از حرکت و افت پارچه، از پنل‌های ماژولار فایبرگلاس استفاده کرده که با بهره‌گیری از پارچه‌های موجود در کارگاه، نور را به شکلی یکنواخت و بدون خیرگی پخش می‌کنند.

کیان ارثی ادامه داد: فایبرگلاس به دلیل قابلیت بالای انتقال و پخش نور، مقاومت حرارتی و دوام بالا، به عنوان متریالی هوشمندانه در این طرح انتخاب شده است.

وی گفت: ساختار ماژولار «Fablight» نه‌تنها دقت کار و کیفیت تولید را افزایش می‌دهد، بلکه با کاهش خستگی چشم و بهبود فضای کار، روحیه و انگیزه هنرمندان و صنعتگران را نیز ارتقا می‌بخشد.

کیان ارثی ادامه داد: رقابت IDA یکی از معتبرترین مسابقات بین‌المللی در حوزه طراحی است که به شناسایی و تقدیر از خلاقیت، نوآوری و کیفیت حرفه‌ای می‌پردازد.

وی گفت: داوران این رقابت آثاری را انتخاب می‌کنند که علاوه بر زیبایی‌شناسی، به کارکرد، سلامت کاربران و پایداری محیط‌زیست نیز توجه دارند.