پخش زنده
امروز: -
قبله کعبهزاد، مجموعه کتاب سه جلدی از حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی با استقبال مخاطبان از ۳۲ هزار نسخه فراتر رفت و به یکی از پرشمارترین کتاب های حوزه دین تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، مجموعه سه جلدی قبله کعبهزاد، اثر حجتالاسلام والمسلمین حامد کاشانی با استقبال مخاطبان در ماههای اخیر از ۳۲ هزار نسخه فراتر رفت و به چاپ پانزدهم رسید.
این کتاب ۸۰ فضیلت امیرالمؤمنین، امام علی (ع) را با زبانی ساده، اما مستند به احادیث و تاریخ و با بهرهگیری از منابع متقن بیان میکند. ساختار کتاب، دستهبندی موضوعی است تا مخاطب بتواند به راحتی به مسائل مورد نظر خود بپردازد.
نویسنده در مقدمه به انگیزه نگارش کتاب و اهمیت شناخت سیره امام علی برای جامعه امروز اشاره کرده و تأکید کرده است که شناخت بهتر امام علی میتواند الگوی مناسبی برای حل بسیاری از مشکلات فردی و اجتماعی باشد. کتاب همچنین به نقش خانواده امام علی، بهویژه مادر و پدر ایشان، و جایگاه ایشان در میان اصحاب پیامبر و اهلبیت پرداخته است.
در واقع، کتاب «قبله کعبهزاد» با حفظ اصالت محتوایی، تلاش دارد امام علی (ع) را بهعنوان الگوی کاملِ انسانیت در عصر حاضر معرفی کند و پیوندی میان آموزههای ناب علوی و زندگی روزمره ایجاد کند.
در بخشی از کتاب درباره جایگاه علم امام میخوانیم:
وقتی از یکی از امامان سؤال شد که چرا به حضرت «امیر امیرالمؤمنین» میگویند، ایشان به مجرای فیض بودن حضرت اشاره کرد و فرمود: «إِنَّهُ مِیرُهُمُ الْعِلْمَ»، زیرا او همگان را از علم سیراب میکند. بنا به این روایت امیرالمؤمنین تنها واسطه علم برای اهل بیت (ع) نیست و همه مؤمنان از این مجرا کسب علم میکنند؛ اگرچه واضح است که علوم اهل بیت (ع) از علم دیگران متفاوت است.