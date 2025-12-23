به گزارش خبرگزاری صدا سیمای مرکز کرمان صبح امروز با حضور سرهنگ پاسدارحسن سنجری فرمانده سپاه شهرستان کهنوج، مسئول تعلیم وتربیت ناحیه، مسئول فضای مجازی ناحیه، از فعالان فضای مجازی سپاه شهرستان کهنوج تجلیل شد.

سرهنگ سنجری در این مراسم گفت: فعالان فضای مجازی که با تولید محتوا در مقابل توطعه‌های دشمنان در این فضا مقابله می‌کنند، سربازان خط مقدم این عرصه هستند و در این جنگ سایبری و رسانه‌ای که دشمن آن را آغاز کرده است این جوانان و نوجوانان فعال در فضای رسانه‌ای نقش مهمی را ایفا می‌کنند.

سنجری افزود: آموزش و بالا بردن سواد رسانه‌ای کاربران در فضای مجازی از جمله مهمترین اهداف پیش روی سازمان فضای مجازی است و دشمن اکنون همه توان خود را در فضای مجازی متمرکز کرده تا از این راه بتواند به مردم و کشورمان لطمه وارد کند و بر این اساس داشتن سواد رسانه‌ای و تشخیص دادن اهداف دشمنان با محتوا‌هایی که تولید می‌کنند امری ضروری است.

در پایان این مراسم، از زحمات فعالان فضای مجازی، با اهدای لوح تقدیر و هدایا قدردانی به عمل آمد.