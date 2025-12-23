پخش زنده
درنشست مشترک مسئولان استانی وشهرستانی مسائل و مشکلات شهرستان مهاباد بررسی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ در این نشست مسائل و مشکلات شهرهای مهاباد، گوگتپه و خلیفان بررسی و بر ضرورت افزایش اعتماد عمومی، تعامل با مردم و تسریع در اجرای طرحهای عمرانی تأکید شد.
محمدصادق امیرعشایری، فرماندار ویژه شهرستان مهاباد در این نشست گفت: مسأله اصلی در انتخابات پیشِرو، اعتماد مردم است و شهرداران و شوراها وظیفهای شرعی، سیاسی، اخلاقی و ملی بر عهده دارند تا با عملکرد مطلوب، امید و اعتماد عمومی را تقویت کرده و زمینه برگزاری انتخاباتی پرشور را فراهم کنند.
مرتضی موحدنیا، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری آذربایجانغربی هم در این نشست گفت: اصلاح ورودیهای شهرها و جلب مشارکتهای مردمی، نیازمند تعامل مستمر و ارتباط نزدیک شهرداران با آحاد مردم است.
در ادامه، آخرین وضعیت تحقق بودجههای عمرانی شهرداریهای سهگانه شهرستان مهاباد بررسی و مهمترین مطالبات مردمی درحوزه خدمات شهری، عمران و توسعه شهری تشریح شد.
در پایان این نشست، بر پیگیری مستمر مشکلات شهری، هماهنگی بیشتر میان دستگاهها و توجه جدی به خواستههای شهروندان بهعنوان مسیر اصلی توسعه متوازن شهرهای مهاباد، گوگتپه و خلیفان تأکید شد.