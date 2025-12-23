به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،میرسردار رضوانی رئیس اداره ورزش و جوانان اسکو گفت:شیرین میرزا صالح بوکسور این شهرستان در رقابت‌های قهرمانی بوکس بانوان کشور به مدال نقره دست یافت.

وی افزود:تیم بوکس بانوان استان آذربایجان‌شرقی با سه بوکسور در مسابقات قهرمانی کشوری که در ورزشگاه شهید شیرودی تهران برگزار شد حضور یافت و شیرین میرزا صالح در فینال منفی هشتاد کیلو به مقام نایب قهرمانی کشور رسید.