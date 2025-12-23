پخش زنده
انبار احتکار روغنهای خوراکی در اصفهان شناسایی و مهروموم شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان استان گفت: در بررسی وضعیت عرضه روغنهای خوراکی، گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان سرکشی از انبارها را در دستور کار خود قرار داده است.
علی اکبر مختاری افزود:در این بازرسیها، انبار یک واحد صنفی به دلیل تخلف در عرضه و احتکار محصول مهروموم شد.
وی با بیان اینکه این انبار در سامانه جامع انبارها ثبت نشده بود ادامه داد: پرونده متصدی متخلف این واحد در شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان در حال رسیدگی است.