انبار احتکار روغن‌های خوراکی در اصفهان شناسایی و مهروموم شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی اصفهان استان گفت: در بررسی وضعیت عرضه روغن‌های خوراکی، گشت مشترک نظارتی تعزیرات حکومتی اصفهان سرکشی از انبار‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.

علی اکبر مختاری افزود:در این بازرسی‌ها، انبار یک واحد صنفی به دلیل تخلف در عرضه و احتکار محصول مهروموم شد.

وی با بیان اینکه این انبار در سامانه جامع انبار‌ها ثبت نشده بود ادامه داد: پرونده متصدی متخلف این واحد در شعبه تعزیرات حکومتی اصفهان در حال رسیدگی است.