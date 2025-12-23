پخش زنده
اعضای هیئت اجرایی انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا شهرستان کهک با رأی معتمدین انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در فاصله کمتر از ۳ هفته تا آغاز نام نویسی داوطلبان شرکت در انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا اعضای هیئت اجرایی شهرستان کهک با رأی معتمدین انتخاب شدند.
در جلسه هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا شهرستان کهک محمد و رضا ابوالقاسمی کهکی، مروج الشریعه، اسفندیاری، وطن پرست، داوودی، ابوالقاسم و اسلامی به عنوان ۸ عضو اصلی و آقایان اسماعیلی، احمدی، دانشی، داوودی و خانم معصومه حسینی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.
ثبت نام داوطلبان شوراهای اسلامی شهر از ۲۱ دیماه و شوراهای اسلامی روستا از ۲۴ بهمن ماه آغاز میشود.