به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،یعقوبی در جلسه شورای اداری شهرستان بستان آباد با اشاره به موقعیت جغرافیایی و منطقه‌ای و ظرفیت‌های این شهرستان در ترانزیت بار و مسافر گفت:هرچند در سال‌های اخیر در حوزه آسفالت ریزی در شهرستان اعتبارات خوبی هزینه شده است ولی متاسفانه امکانات راهداری و ماشین آلات موجود جوابگوی خدمات رسانی در حوزه راهداری در مسیر‌های اصلی و فرعی نیست.

وی گفت:از مسیر‌های اصلی این شهرستان روزانه قریب به ۸۰ هزار وسیله نقلیه در حال تردد می‌باشد که با توجه به این حجم ترافیک نیازمند اصلاح نقاط حادثه خیز جاده‌ای، اصلاح رمپ‌های ورود و خروج آزاد راه و احداث کنار گذر شهر بستان آباد هستیم.

حجت الاسلام غفاری امام جمعه بستان آباد نیز در این جلسه با اشاره به کمبود آب شرب شهرستان سد کلقان را به عنوان منابع آب پایدار در این شهرستان عنوان کرد و گفت: درست است کلنگ عملیات انتقال آب سد کلقان به زمین زده شده است ولی تعلل در آغاز عملیات اجرایی آن باعث بروز مشکلات زیادی برای مردم در حوزه بهداشت ، صنعت و شرب به خصوص در فصل تابستان خواهد بود.