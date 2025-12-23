سپاهان بُرد و پالایش نفت اصفهان باخت

سپاهان بُرد و پالایش نفت اصفهان باخت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هفته ششم رقابت‌های فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور با برگزاری ۲ دیدار در اصفهان، از پنج بازی لیگ برگزار شد.

در یکی از این دیدار‌ها سپاهان و ملی حفاری، در مجموعه ورزشی قدس اصفهان به مصاف هم رفتند، که در نهایت نماینده اصفهان توانست چهار بر سه برنده این بازی خانگی شود و به نخستین پیروزی فصل دست یابد.

سمیه یدی، بهناز آبک، اعظم گلزاری، صحرا بابایی و معصومه جافری داوران این دیدار و الهه مولادوست ناظر داوری این مسابقه بودند.

در دیگر دیدار این هفته که در سالن شهدای نفت شهرک شهید منتظری اصفهان برگزار شد، تیم جوان پالایش‌نفت اصفهان در خانه به مصاف تیم گلبرگ تاکستان رفت و در نهایت چهار بر ۲ شکست خورد.