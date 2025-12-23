به گزارش خبرگزاری صدا وسیما آبادان، با حضور هیأت معتمدین و اعضای هیأت نظارت، اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر ستان آبادان انتخابات شدند

امروز با حضور خسرو پیرهادی رییس حوزه انتخابیه شهرستان آبادان، رئیس دادگستری آبادان، هیأت معتمدین و اعضای هیأت نظارت، اعضای اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شورای اسلامی شهر ستان آبادان با رای گیری هیأت معتمدین انتخابات شدند.

به این ترتیب اعضای ذیل به عنوان عضو اصلی و علی البدل هیأت اجرایی انتخاب شدند.

اعضای اصلی

۱-حسام ثابتی

۲-رضا نعیمی

۳-حبیب اله رمضانی

۴-محمد بنی سعید

۵-ارژنگ کوه سرخ

۶-سید یوسف موسوی سندرونی

۷-حسن کوراوند

۸-امین مرادی

علی البدل:

۱-فرشید بهشتی

۲ـمحمد رحیم بهمنی نیا

۳ـفرید دریس

۴ـرشید جهانگیری باورصاد

۵ـسید قاسم علوی