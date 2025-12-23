به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسین زاده، گفت: بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که در اختیار بانوان قرار می‌گیرد، از منابع تسهیلات ملی تأمین می‌شود و شامل دارندگان مدارک فنی‌وحرفه‌ای، فعالان صنایع‌دستی و دارندگان مهر اصالت است.

او با اشاره به برخی محدودیت‌ها در سال‌های گذشته، افزود: به دلیل نوسان سهم کیش از تسهیلات استان هرمزگان، آمار بهره‌مندی بانوان از منابع مالی در دوره‌هایی با کاهش یا افزایش همراه بوده است، اما در حال حاضر با دعوت از مسئولان استانی و کشوری، تلاش می‌کنیم سهم کیش را به حداکثر ممکن برسانیم.

رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش از پیش‌بینی ایجاد یک محل اختصاصی تسهیلاتی با همکاری سازمان منطقه آزاد کیش و حمایت بخش خصوصی خبر داد و گفت: اگرچه این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده، اما مقدمات آن فراهم شده و بخشی از منابع مالی نیز تأمین شده است.

زهرا حسین زاده، گفت: جزئیات نحوه اختصاص این تسهیلات به بانوان، پس از نهایی شدن مراحل اجرایی، اطلاع‌رسانی‌ خواهد شد.