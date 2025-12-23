به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مراسم شب شهادت امام هادی (ع) با محوریت رواق امام خمینی (ره) برگزار می شود و زائران و مجاورانِ سوگوار در عزای شهادت آن امام همام رخت عزا بر تن کرده اند.

پرچم گنبد حرم مطهر رضوی هم امروز دوم دی ماه و در آستانه سالروز شهادت حضرت امام علی النقی، به رنگ سیاه در آمد.

ویژه‌ برنامه‌ های حرم مطهر رضوی به مناسبت فرارسیدن شهادت مظلومانه امام هادی (ع) با عنوان «چراغ سامرا»، امشب بعد از اقامه نماز مغرب و عشا با قرائت زیارت امین‌ الله و با نوای جعفر ملائکه، در رواق امام خمینی (ره) آغاز شد.

در این مراسم همچنین، حجت‌ الاسلام‌ والمسلمین سیداسماعیل حاتمی به ایراد سخنرانی با موضوع شخصیت و سیره امام هادی (ع) پرداخت و قرائت دعای توسل با نوای محمد گلابگیر، مرثیه‌ سرایی امیر کردی و شعرخوانی علی رایگان، از شاعران آئینی اهل‌ بیت (ع)، از دیگر برنامه‌ های این مراسم بود.

ویژه‌ برنامه صبح شهادت امام هادی (ع)، صبح روز چهارشنبه سوم دی‌ ماه از ساعت ۹:۱۵ با سخنرانی آیت‌ الله سید احمد علم‌ الهدی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و امام جمعه مشهد، شعرخوانی سید مهدی موسوی، مرثیه‌ سرایی مهدی نیکبخت و امیر عارف، همراه خواهد بود.

در ویژه‌ برنامه شام شهادت امام هادی (ع)، زائران حریم ملکوتی رضوی میهمان سخنرانی و بیان معارف توسط حجت‌ الاسلام سید اسماعیل حاتمی، شعرخوانی احمد حیدری، مرثیه‌ سرایی مهدی اکبری می‌ شوند و همچنین در این مراسم، زیارت جامعه کبیره با نوای زین‌ العابدین غلامی، قرائت خواهد شد.

به مناسبت شهادت امام هادی (ع)، همچنین ویژه‌ برنامه‌ هایی همراه با سخنرانی و بیان معارف دینی، شعرخوانی آئینی، مرثیه‌ سرایی و اجرای هم خوانی و تواشیح ویژه بانوان زائر و مجاور، در رواق نجمه خاتون حرم مطهر رضوی نیز، برگزار خواهد شد.