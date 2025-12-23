دانیال ایری ،عباس حبیبی و مهدی جعفری به آخرین اردوی تیم ملی برای اردوی امارات و جام ملت‌های آسیا به تیم ملی فوتبال امید دعوت شدند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، با اعلام روبط عمومی فدراسیون فوتبال امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران دانیال ایری مدافع تیم فوتبال ملوان و عباس حبیبی و مهدی جعفری دو هافبک این تیم را به آخرین اردوی تیم ملی برای اردوی امارات و جام ملت‌های آسیا به تیم ملی فوتبال امید دعوت کرد.

این مسابقات از ۱۶ دی تا ۴ بهمن برگزار می‌شود و ایران با ازبکستان، کره جنوبی و لبنان همگروه است.