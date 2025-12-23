به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در جشنواره استانی فانوس و فضای مجازی، صداوسیمای یزد توانست ۱۲ رتبه را از آن خود کند.

در بخش مستند تلویزیونی، مصطفی ملاحسینی، سید مهدی ثباتیان و ابوالقاسم ابوترابی زارچی رتبه‌های اول تا سوم را کسب کردند.

مریم تقی زاده در بخش پادکست توانست به رتبه اول دست یابد. وی همچنین رتبه اول بخش نمایش رادیویی را از آن خود کرد و حمید طلایی هم دوم شد. محبوبه زارعیان نیز رتبه سوم بخش مستند رادیویی از آن خود کرد.

در بخش طراحی، رتبه اول به سهیل سهیلی مقدم رسید. کاظم دهقانی اشکذری و لیلا پورذاکری هم در بخش مستند کوتاه به رتبه اول و دوم رسیدند.

نماهنگ «نصر خدا» و «صبح امید» تولید واحد موسیقی مرکز یزد هم رتبه‌های اول و سوم را کسب کردند.