شهروندان می توانند هر گونه تخلفات در خصوص توزیع و فروش برنج را به ادارات تعزیرات حکومتی و صمت در استان خوزستان گزارش دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رئیس بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: روزانه به صورت گشت‌های مشترک با حهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی روند توزیع و فروش برنج در بازار نظارت می‌شود.

سید سجاد موسوی با اشاره به اینکه شهروندان می‌توانند تخلفات در این زمینه را به سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ اطلاع رسانی کنند، افزود: با هر گونه تخلف در خصوص توزیع و فروش برنج در بازار برخورد قانونی خواهد شد.

وی ادامه داد: برنج هندی در انبار‌های عمده فروشی‌های استان موجود می‌باشد و خرده فروشان می‌توانند با ارائه مدارک سهمیه خود را دریافت و جهت توزیع و فروش به شهروندان براساس نرخ مصوب اقدام نمایند.