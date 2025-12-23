سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: بازی برای ما و حریف یک فینال است و برای دیدار با المحرق به خوبی خود را آماده کرده‌ایم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ریکاردو ساپینتو، سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پیش از بازی مقابل المحرق بحرین در هفته ششم لیگ قهرمانان آسیا ۲، اظهار داشت: بازی فردا برای ما و حریف یک فینال است. برای این بازی به خوبی خود را آماده کرده‌ایم.

سرمربی پرتغالی استقلال افزود: از بدترین شرایط به بهترین شرایط رسیده‌ایم. در بازی قبلی با المحرق خوب نبودیم و شروع خوبی در این رقابت‌ها نداشتیم، اما تسلیم نشدیم، چون باور داشتیم که می‌توانیم صعود کنیم. فقط کسب پیروزی برای ما اهمیت دارد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال گفت: ما از بازی قبلی با المحرق بهتر شده‌ایم. بازیکنان مصدوم مهمی داریم که با ما در این سفر نیستند و یک بازیکن ما هم به تیم ملی رفته است.

ساپینتو تصریح کرد: المحرق بازیکنان خوبی دارد و ما هم گزینه‌های زیادی داریم. کسانی که فردا برای ما بازی می‌کنند، فردا صد خود را ارائه خواهند داد. می‌خواهیم این هدیه را به خودمان و هواداران فردا بدهیم و به مرحله بعدی صعود کنیم.

وی ادامه داد: الان یک فرصت داریم صعود کنیم و این به خودمان بستگی دارد. تیم ما مثل یک تیم به زمین می‌رود و برای بردن فردا بازی می‌کنیم. باوری که به بازیکنانم دارم این است که فردا برای پیروزی به میدان می‌رویم.