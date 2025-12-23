مشهد باید با استفاده از همه امکانات و ابزارها به الگوی جدی در حوزه حمل‌ و نقل و ترافیک کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی گفت: مشهد بعد از تهران دومین شهر کشور است و یکی از موضوعات مهم و اساسی در مشهد بحث ترافیک و حمل‌ و نقل درون‌ شهری است که باید تلاش کرد این شهر الگوی جدی در حوزه حمل‌ و نقل و ترافیک کشور باشد.

غلامحسین مظفری امروز در جریان بازدید از ساختمان در حال ساخت مرکز مدیریت بحران استان با اشاره به اولویت‌ های مدیریت استان در شرایط خاص، اضافه کرد: در دوره ۱۲ روز جنگ تحمیلی، یکی از اولویت‌ ها این بود که منابع را در این حوزه هزینه کنیم.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: توسعه حمل‌ و نقل درون‌ شهری در مشهد زود شروع شد اما هنوز با نیازهای واقعی فاصله داریم.

مظفری گفت: مشهد با سایر کلانشهرهای کشور متفاوت است. زیرساخت‌ هایی که در مشهد داریم متفاوت است؛ مشهد نقطه کانونی شرق کشور و حتی فراتر از مرزهای خودمان است.

وی افزود: مشهد کانون تشیع و کانون بسیاری از اتفاقات مهم است و به لحاظ امنیتی هم ویژگی‌ های خاص خودش را دارد، فضای موجود ایجاب می‌ کند که نگاه ویژه‌ ای به این شهر داشته باشیم.

استاندار خراسان رضوی اضافه کرد: باید به شاخص‌ های میانگین و حد استاندارد برسیم. ما مکلف و موظفیم برای رفاه و آسایش شهروندان، زائران و مسافران مشهد و همچنین برای منافع ملی، به حمل‌ و نقل عمومی توجه جدی داشته باشیم. به هر میزان که حمل‌ و نقل عمومی تقویت شود، در بحث بنزین، آلایندگی‌ ها، هوا و آسیب‌ های اجتماعی، به نفع مردم و کشور خواهد بود.

مظفری با اشاره به لزوم مدیریت اقتصادی این حوزه اظهار کرد: باید حد مناسبی را در نظر بگیریم؛ نه فشار به مردم وارد شود و نه فشار مضاعف به شهرداری، باید طوری مدیریت شود که هزینه‌ های جاری به سیستم تحمیل نشود و فاصله درآمد و هزینه، به‌ ویژه در شهرداری‌ ها، به‌ تدریج به هم نزدیک شود تا بتوانند خودشان را مدیریت کنند.

استاندار خراسان رضوی همچنین در بازدید از ساختمان در دست ساخت مدیریت بحران استان با تاکید بر پایش مستمر برنامه‌ها و طرح‌ها گفت: تکمیل زیرساختهای مرتبط با مدیریت بحران ضروری است.

مظفری افزود: با اولویت‌ بندی طرح‌ های عمرانی، شفاف‌ سازی فرآیندها و افزایش تحرک مدیریتی، می‌ توان مسیر توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زندگی مردم در استان را سرعت بخشید.