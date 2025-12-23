به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان، اعتراض تیم فوتبال شهید قندی و هواداران این تیم جواب داد و دیدار روز جمعه این تیم در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار می‌شود.

در حالی که ۱۰ هفته از لیگ دو فوتبال کشور می‌گذرد، بازی‌های خانگی شهید قندی در بافق برگزار شده و این مساله با اعتراض شدید این تیم مواجه شده بود.

بازیکنان این تیم حتی در یکی از دیدارهای خود با پلاکارد‌هایی مبنی بر اینکه باید بازی‌های این تیم در یزد برگزار شود، با خود حمل کرده بودند.

سرانجام این اعتراض‌ها جواب داد تا هشتک‌هایی نظیر «شهید نصیری خانه شهید قندی یزد»، «بازگشت به نصیری»، «حق میزبانی قندی» و «قندی باید به خانه برگردد» جای خود را به «به خانه برگشتیم»، «میزبانیم در خانه خودمان» و «اینجا خانه ماست» بدهد.

بر این اساس، دیدار شهید قندی در هفته یازدهم لیگ دو فوتبال کشور، روز جمعه مقابل شهرداری ماهشهر در ورزشگاه شهید نصیری برگزار خواهد شد.