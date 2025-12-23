رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از تخصیص بیش از ۴۲۰۰ میلیارد تومان برای حوزه آب و حمل‌ونقل استان زنجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ احمد خداوردی در نشست بررسی طرح‌های نیمه‌کاره عمرانی استان زنجان،اعلام کرد: تا نیمه امسال حدود ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان منابع برای حوزه حمل‌ونقل و ۲ هزار و ۱۳۰ میلیارد تومان برای بخش آب از محل اعتبارات استانی و ملی تجهیز شده است.

وی با اشاره به روش‌های متنوع تأمین مالی شامل منابع استانی و ملی، مولدسازی، مشارکت بخش دولتی و خصوصی و خیرین، از پیگیری روش‌های جدید تأمین منابع با محوریت وزارت اقتصاد خبر داد.

خداوردی همچنین سفر هیئت دولت به استان را نقطه عطفی در تعیین اولویت‌ها دانست و گفت ۲۷ طرح اصلی و حدود ۴۰ عنوان به‌عنوان اولویت‌های دولت در استان تصویب شده است.

به گفته وی، در برنامه هفتم توسعه، دو چالش اصلی مرتبط با این نشست شامل ناترازی آب و تکمیل زنجیره حمل‌ونقل استان شناسایی شده که علاوه بر طرح های عمرانی، تصمیمات مدیریتی را نیز در بر می‌گیرد.

در پایان این نشست تأکید شد سیاست استان، بهره‌گیری حداکثری از زیرساخت‌های ملی برای توسعه متوازن در سطح استان زنجان است.