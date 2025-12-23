امام جمعه مشهد، مدیریت عاقلانه، پرهیز از دوقطبی‌ سازی و توجه مسئولان به معیشت مردم را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی گفت: وقتی معیشت مردم دچار بحران است، طرح موضوعات حاشیه‌ ای نه‌تنها گرهی باز نمی‌ کند، بلکه عامل دوقطبی‌ شدن جامعه می‌ شود.

آیت الله سیداحمد علم الهدی در دیدار با غلامحسین مظفری، استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: پرداختن به حواشی فرهنگی به جای حل مساله معیشت، تنش اجتماعی را افزایش می‌ دهد و به نفع استان نیست.

آیت الله علم الهدی ادامه داد: آنچه امروز بیش از هر چیز نیاز است، مدیریت عاقلانه، پرهیز از دوقطبی‌ سازی، توجه به معیشت مردم و جلوگیری از سوژه‌ سازی برای دشمن است. پرداختن به حاشیه‌ ها، به نفع دین و کشور نیست.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی اظهار کرد: برخی گمان می‌ کنند همه مسائل اقتصادی از بالا و فقط با کنترل دولتی حل می‌ شود، اما واقعیت این است که بانک مرکزی به‌ تنهایی امکان مهار همه مشکلات را ندارد.

علم‌ الهدی افزود: الگوهایی که بر اساس نظام سرمایه‌ داری طراحی شده‌ اند، معمولا رشد سرمایه‌ دار را معیار پیشرفت اقتصاد قرار می‌ دهند و در این میان، مردم عادی نادیده گرفته می‌ شوند. اگر به دنبال نجات کشور هستیم، این نگاه نیازمند بازنگری جدی است.

وی اضافه کرد: در فضای سیاسی و امنیتی کشور نیز باید با دقت عمل کرد. برخی جریان‌ ها به‌ دنبال ایجاد تنش، سوژه‌ سازی رسانه‌ ای و بهره‌ برداری دشمن هستند. حضور چهره‌ های مسئله‌ دار در شهرهایی مانند مشهد، اگر به‌ درستی مدیریت نشود، می‌ تواند به بحران امنیتی و رسانه‌ ای تبدیل شود؛ دشمن حتی از کوچک‌ ترین درگیری یا حادثه، سوء استفاده می‌ کند.