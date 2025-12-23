پخش زنده
کاپیتان استقلال گفت: امیدوارم در پایان بازی با المحرق آن چیزی که لایق هوادارانمان است را رقم بزنیم و صعود کنیم.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، روزبه چشمی در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال المحرق بحرین در هفته ششم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲ اظهار داشت: تاکنون نتایجی که مدنظرمان بود را در رقابتهای آسیایی کسب نکردهایم و نتایجی که به دست آمد لایق هواداران و اسم باشگاه ما نبود.
کاپیتان استقلال عنوان کرد: بازی فردا یک دیدار بسیار مهم است و حکم فینال را دارد و با تمام توان برای خوشحال کردن هواداران در زمین تلاش خواهیم کرد و امیدوارم در پایان بازی نتیجهای در شأن هواداران استقلال کسب کنیم.