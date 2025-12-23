پخش زنده
اختتامیه جشنواره «جهادگران علم و فناوری» با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام و به همت سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ معاون علمی پژوهشی سپاه امیرالمومنین استان ایلام اظهار کرد: هدف از برگزاری جشنواره «جهادگران علم و فناوری»، گفتمان سازی، جریان سازی و مردمی سازی روند علم و فناوری و ارتباط سازنده با اساتید، نخبگان، مبتکران و پژوهشگران است.
ایرج گوهری، محورهای برگزاری این جشنواره را در چهار محور: ایدههای برتر، گروههای برتر، چهرههای برتر و ردههای برتر اقشار دانشور اعلام کرد.
این رویداد علمی که یکی از مهمترین برنامههای سالانه بسیج علمی استان است؛ با استقبال گسترده جامعه دانشگاهی و پژوهشی همراه شد و محلی برای ارائه نوآوریها، طرحهای فناورانه، ایدههای برتر، رونمایی از کتاب تخصصی و تجلیل از برگزیدگان بود.