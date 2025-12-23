پخش زنده
استاندار کرمان شامگاه سهشنبه دوم دیماه، با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان بازدید کرد.
استاندار کرمان در جریان این بازدید، با حضور در ۱۶ غرفه متعلق به ناشران و مؤلفان استانی که بهصورت مستقیم در نمایشگاه حضور داشتند، از نزدیک با فعالان حوزه نشر گفتوگو کرد و در جریان روند برگزاری نمایشگاه قرار گرفت.
حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: نوزدهمین نمایشگاه بینالمللی کتاب کرمان از ۲۷ آذرماه تا سوم دیماه در تالار فرهنگ و هنر کرمان، از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ برگزار شده و تا چهارم دیماه ادامه دارد.
در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب عرضه شده است که شامل ۱۵ هزار عنوان کتاب از ناشران داخلی و ۵ هزار عنوان کتاب خارجی میشود.
بخش مجازی نمایشگاه بهصورت ویژه به کتابفروشان استان کرمان که عضو سامانه «بازار کتاب» هستند اختصاص یافته است.