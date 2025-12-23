استاندار کرمان شامگاه سه‌شنبه دوم دی‌ماه، با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان بازدید کرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیمای مرکز کرمان استاندار کرمان شامگاه سه‌شنبه دوم دی‌ماه، با همراهی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و با حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، از نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان بازدید کرد.

استاندار کرمان در جریان این بازدید، با حضور در ۱۶ غرفه متعلق به ناشران و مؤلفان استانی که به‌صورت مستقیم در نمایشگاه حضور داشتند، از نزدیک با فعالان حوزه نشر گفت‌و‌گو کرد و در جریان روند برگزاری نمایشگاه قرار گرفت.

حسین اسحاقی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان گفت: نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کرمان از ۲۷ آذرماه تا سوم دی‌ماه در تالار فرهنگ و هنر کرمان، از ساعت ۹ صبح تا ۲۱ برگزار شده و تا چهارم دی‌ماه ادامه دارد.

در این دوره از نمایشگاه، بیش از ۲۰ هزار عنوان کتاب عرضه شده است که شامل ۱۵ هزار عنوان کتاب از ناشران داخلی و ۵ هزار عنوان کتاب خارجی می‌شود.

بخش مجازی نمایشگاه به‌صورت ویژه به کتاب‌فروشان استان کرمان که عضو سامانه «بازار کتاب» هستند اختصاص یافته است.