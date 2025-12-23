عصر امروز (۲ دی‌ماه) دو زمین لرزه، به بزرگی ۴ و ۳.۱ ریشتر شمال و جنوب سیستان و بلوچستان را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، زمین‌لرزه اولیه، ساعت ۱۷:۵۷ به بزرگی ۴ ریشتر، در عمق نوزده کیلومتری زمین، حوالی سفیدآبه در شمال استان رخ داده است.

همچنین زمین لرزه دیگری، ساعت ۱۸:۰۸ به بزرگی ۳.۱ ریشتر، در عمق ده کیلومتری زمین حوالی گلمورتی در جنوب استان را لرزانده است.

زمین‌لرزه سفیدآبه تاکنون خسارتی نداشته است

فرماندار شهرستان نیمروز در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صداوسیما گفت: در پی وقوع زمین لرزه ۴ ریشتری عصر امروز (۲ دی‌ماه) در حوالی منطقه سفیدآبه، تیم‌های امدادی و ارزیاب به منطقه اعزام شده‌اند.

محمود بامری ادامه داد: براساس گزارش‌های واصله، تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر وقوع خسارت جانی یا مالی دریافت نشده است.

وی افزود: در پی وقوع این زمین‌لرزه، تمامی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان در حالت آماده‌باش قرار دارند.