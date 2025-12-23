پخش زنده
امروز: -
در راستای بهبود شرایط میزبانی و راحتی زائران سردار دلها، وب سایت دیار مرد میدان dmmk.ir آغاز بهکار کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان این وبسایت رسمی ستاد مردمی ششمین سالگرد حاج قاسم با هدف انتشار اطلاعیهها، نرمافزار اسکان رایگان، پوشش اخبار، پخش زنده، تولید محتوای رسانهای، ارشیو کلیپ و تصاویر پیرامون مراسم ششمین سالگرد شهادت سردار سلیمانی راهاندازی شده است.
با این قابلیت شما میتوانید در قسمت پنل کاربری با ایجاد یک حساب شخصی، اخبار و تولید محتوای پیرامون مکتب شهید سلیمانی را در چهارمین سالگرد حاج قاسم با اسم و برند خود منتشر کنید.
مردم کرمان نیز برای همافزایی و مشارکت حداکثری میتوانند با ورود به پنل کاربری در کمیتههای مردمی سالگرد ارتباط بگیرند.