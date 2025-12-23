پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین اعلام کرد: علاوه بر اجرای طرح ملی «صبا» برای مدیریت مصرف، دو طرح کلیدی شامل هوشمندسازی لوازم اندازهگیری و راهاندازی نیروگاههای خورشیدی در استان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، اینانلو در گفتوگو با خبرنگار بخش خبری ۲۰ گفت: هوشمندسازی لوازم اندازهگیری با هدف جلوگیری از قطع برق و محدودسازی مصرف مشترکان پرمصرف اجرا میشود.
وی افزود: با این اقدام، مصرف برق مشترکان بهصورت خودکار کنترل شده و در صورت رعایت الگوی مصرف، برق آنها قطع نخواهد شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همچنین درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی اظهار داشت: سال گذشته کمتر از ۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در مدار استان بود، اما اکنون این ظرفیت به ۶۰ مگاوات رسیده و با برنامهریزی انجامشده تا پایان سال به ۱۰۰ مگاوات خواهد رسید.
وی تأکید کرد: برای پیک بار سال آینده نیز حداقل ۱۵ مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار خواهد شد.