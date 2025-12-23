پخش زنده
امروز: -
همایش شورای برنامهریزی ادارهکل منابع طبیعی استان کرمان با هدف بررسی چالشها و ارائه راهکارهای مقابله با بیابانزایی و حفاظت از منابع طبیعی، در شهرستان زرند برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، همایش شورای برنامهریزی ادارهکل منابع طبیعی استان کرمان با هدف بررسی چالشها و ارائه راهکارهای مقابله با بیابانزایی و حفاظت از منابع طبیعی، در شهرستان زرند برگزار شد.
این همایش با حضور غلامرضا هادربادی مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، همت ایزدی فرماندار زرند و مهندس ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمان برگزار شد.
همت ایزدی فرماندار زرند در ابتدای این نشست با خیرمقدم به میهمانان، با اشاره به سوابق خود در حوزه منابع طبیعی گفت: افتخار میکنم بخشی از دوران خدمتیام در این حوزه سپری شده و تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب کردهام. وی با تأکید بر موقعیت حساس زرند افزود: این شهرستان با وسعت ۵۴۷۷ کیلومتر مربع و بیش از ۳۵ هزار هکتار اراضی جنگلی و تاغزار، نیازمند برنامهریزی علمی و دقیق برای مدیریت پایدار منابع طبیعی است.
در ادامه، ابوالحسنی مدیرکل منابع طبیعی استان کرمان با اشاره به اهمیت پروژههای بیابانزدایی و آبخیزداری در زرند اظهار داشت: در سالهای اخیر اقدامات مؤثری از جمله اجرای عملیات بیابانزدایی در مناطق سیریز و فتحآباد یزدانآباد انجام شده است. وی از تخصیص ۳۰ میلیارد تومان اعتبار ملی برای اجرای این طرحها خبر داد و افزود: این اعتبارات نقش مهمی در کنترل کانونهای بحرانی و تضمین آیندهای سبز و پایدار برای شهرستان زرند خواهد داشت.
غلامرضا هادربادی مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی کشور نیز در این همایش بر ضرورت همافزایی و همکاری بین دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: هدف از برگزاری این نشست، تبادل تجربیات و همفکری برای پیشبرد اهداف بیابانزدایی و مدیریت اصولی منابع طبیعی در استان کرمان است.
در پایان همایش، فعالیتهای اجرایی و برنامههای آتی در حوزه احیای منابع طبیعی، از جمله کاشت نهال و احداث سازههای آبخیزداری، مورد بررسی و تأکید قرار گرفت.