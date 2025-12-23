پخش زنده
در حالی که دونالد ترامپ فشار نظامی آمریکا علیه ونزوئلا را افزایش داده است، جمهوریخواهان کنگره بر سر اینکه آیا این مسیر باید به سرنگونی نظام نیکلاس مادورو منجر شود یا نه، دچار اختلاف جدی شدهاند .
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از نشریه هیل؛ قانونگذاران جمهوریخواه دیدگاههای متفاوتی درباره تشدید فشار نظامی دولت ترامپ علیه ونزوئلا دارند؛ اختلافی که بهویژه درباره احتمال گسترش عملیات نظامی برای برکناری نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا آشکار شده است.
این گزارش افزود: اگر چه بسیاری از جمهوریخواهان سنا از هدفگیری تهاجمی قایقهای تندرو مظنون به قاچاق مواد مخدر در آبهای منطقه حمایت میکنند، اما شماری از آنان هشدار میدهند که حمله مستقیم به حکومت مادورو، از جمله حملات زمینی یا اعزام نیروهای آمریکایی میتواند بسیار پرهزینه و خطرناک باشد.
سناتور راجر مارشالجمهوریخواه ایالت کانزاس گفت: من از اقداماتی که رئیسجمهور انجام داده حمایت میکنم اما سوال این است که تا چه حد باید پیش برویم، در موضوع تغییر رژیم باید بسیار محتاط بود چون اغلب نتیجه معکوس داده است.
در ادامه آمده است، سناتور رند پال جمهوریخواه ایالت کنتاکی صراحتاً با هرگونه تلاش برای تغییر رژیم در ونزوئلا مخالفت کرده و گفته است: دولت ترامپ عملاً چنین مسیری را دنبال میکند. وی تأکید کرد که حمله به قایقهای مظنون به قاچاق در حالی انجام میشود که ترامپ همزمان رئیسجمهور سابق هندوراس را که به قاچاق مواد مخدر محکوم شده بود، عفو کرده است.
پال افزود: در گذشته این وظیفه کنگره بود که طبق قانون اساسی اعلام جنگ کند اما حالا رؤسایجمهور با برچسبزدن به افراد یا حتی دولتها بهعنوان تروریست، عملاً بدون مجوز کنگره وارد جنگ میشوند.
این گزارش اضافه کرد: تنشها در منطقه زمانی تشدید شد که گارد ساحلی آمریکا تلاش کرد یک نفتکش را که عازم ونزوئلا بود متوقف کند، تاکنون نیروهای آمریکایی دو نفتکش را در نزدیکی سواحل ونزوئلا توقیف کردهاند و همزمان حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب به شکل قابلتوجهی افزایش یافته است.
در ادامه گزارش آمده است: یک سناتور جمهوریخواه که نخواست نامش فاش شود، گفت: با وجود آنکه وزیر دفاع و وزیر خارجه آمریکا در جلسات محرمانه به قانونگذاران اطمینان دادهاند هدف واشنگتن تغییر رژیم نیست اما نشانهها حاکی از آن است که دولت ترامپ عملاً به دنبال کنار زدن مادورو است.
این سناتور تأکید کرد: من به هیچوجه طرفدار اعزام نیروهای زمینی به ونزوئلا نیستم و نمیخواهم افغانستان یا عراق دیگری تکرار شود.
نشریه هیل مینویسد: مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در جلسهای محرمانه به سناتورها گفته است سیاست رسمی آمریکا تغییر رژیم نیست و تمرکز اصلی بر مقابله با قاچاق مواد مخدر است؛ اظهاراتی که چندین سناتور دیگر نیز آن را تأیید کردهاند.
اما این موضعگیریها با سخنان سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید، تضعیف شد، او در گفتوگویی با مجله ونتی فیر گفته است، ترامپ قصد دارد فشار را آنقدر افزایش دهد «تا مادورو تسلیم شود» و اشاره کرده که حملات زمینی مستلزم مجوز کنگره خواهد بود.
در ادامه آمده است که سوزان کالینز، رئیس کمیته تخصیص بودجه سنای آمریکا، از «ابهام» در اهداف امنیت ملی دولت در قبال ونزوئلا انتقاد کرده و گفته است، هنوز روشن نیست فراتر از موضوع مواد مخدر، علت اصلی دخالت آمریکا در رهبری این کشور چیست.
این گزارش افزود: تهدید ترامپ در ماه گذشته مبنی بر آغاز «خیلی زود» حملات علیه ونزوئلا باعث شد رند پال به همراه چند سناتور دموکرات، قطعنامهای برای محدود کردن اختیارات جنگی رئیسجمهور و الزام به اخذ مجوز کنگره ارائه کند.
در ادامه گزارش آمده است: تنها دو نماینده جمهوریخواه مجلس نمایندگان از قطعنامهای حمایت کردند که هدف آن جلوگیری از درگیری نظامی با گروهها یا دولتهایی است که رئیسجمهور بدون مجوز کنگره آنها را تروریستی اعلام میکند، در مقابل برخی چهرههای تندروی جمهوریخواه از جمله سناتور لیندزی گراهام خواستار موضعگیری شفافتر دولت برای سرنگونی مادورو شدهاند.
او گفته است: «اگر سیاست آمریکا تغییر رژیم نیست، باید باشد. مردم آمریکا حق دارند بدانند بعدش چه خواهد شد.»
نشریه هیل مینویسد: این اختلافات، جمهوریخواهان نزدیک به جریان «اول آمریکا» را در موقعیتی دشوار قرار داده است؛ جریانی که همواره نسبت به جنگهای بیپایان هشدار داده، اما همزمان از برخورد سخت با قاچاق مواد مخدر حمایت میکند.
سناتور سینتیا لومیس، جمهوریخواه ایالت وایومینگ، با اشاره به آسیبهای اجتماعی مواد مخدر گفت: با فشار ترامپ علیه ونزوئلا موافق است، هر چند نسبت به اعزام نیروهای زمینی تردید دارد.
او تأکید کرد: «امیدوارم تغییر رژیم اتفاق بیفتد، حتی اگر بدون حضور نظامی مستقیم آمریکا باشد.»
در پایان گزارش آمده است: اریک اشمیت، سناتور جمهوریخواه و متحد نزدیک ترامپ، گفت: تمرکز فعلی رئیسجمهور بر متوقف کردن قایقهایی است که به گفته دولت آمریکا «جان شهروندان آمریکایی را میگیرند» و از اظهار نظر درباره لزوم سرنگونی مادورو خودداری کرد.