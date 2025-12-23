مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم از اجرای طرح گسترده بهسازی و نوسازی شبکه روشنایی معابر منتهی به مسجد مقدس جمکران در آستانه اعیاد شعبانیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، امید رفیعی با اشاره به نزدیک شدن به نیمه شعبان، گفت: به‌منظور تأمین روشنایی مطلوب، افزایش ایمنی و رفاه زائران، عملیات توسعه و بهینه‌سازی شبکه روشنایی معابر اطراف مسجد مقدس جمکران با تلاش شبانه‌روزی اکیپ‌های عملیاتی این شرکت در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح، اصلاح شبکه توزیع برق و بهسازی سیستم روشنایی معابر با محوریت جایگزینی چراغ‌های بخار سدیم با چراغ‌های LED کم‌مصرف و پربازده در دستور کار قرار گرفته که نقش مؤثری در کاهش مصرف انرژی و ارتقای کیفیت روشنایی دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم با بیان اینکه این اقدامات در مسیر‌های اصلی منتهی به مسجد مقدس جمکران انجام می‌شود، تصریح کرد: خیابان ظهور، بلوار حضرت خدیجه (س)، بلوار پیامبر اعظم (ص) و سایر مسیر‌های دسترسی زائران در اولویت اجرای این طرح قرار دارند.

رفیعی همچنین از بررسی، تست و اصلاح چراغ‌های روشنایی مسیر طریق‌المهدی (عج) خبر داد و خاطرنشان کرد: این اقدامات با هدف فراهم‌سازی شرایط مناسب برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر مراسم اعیاد شعبانیه و حضور گسترده و ایمن زائران مسجد مقدس جمکران در حال انجام است.